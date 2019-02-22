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Смертельна ДТП в Києві: Mercedes влетів під фуру

У Києві Mercedes протаранив молдовську фуру, яка рухалася в колоні. Водій легковика загинув, пасажир госпіталізований.

Смертельна ДТП в Києві: Mercedes влетів під фуру

Mercedes протаранив першу фуру, яка рухалася в колоні, повідомляє Інформатор.

Через сильний удар кабіну вантажівки повністю розвернуло.

Внаслідок аварії загинув водій легковика 1966 року народження. Через зіткнення каркас Mercedes перетворився на купу металу. Тіло водія вирізали рятувальники.

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Жінку-пасажира госпіталізували у важкому стані.

На місці події працювали медики, патрульні, рятувальники ДСНС і слідчо-оперативна група.

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Смертельна ДТП в Києві: Mercedes влетів під фуру / 3 фотографии

До слова, в Одеській області водій Hyundai на смерть збив велосипедиста.

Фото: Інформатор

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