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Мікроавтобус злетів у кювет на трасі Київ-Харків: четверо загиблих

Близько 18.00 поблизу села Пишне (188 км автодороги Київ – Харків) мікроавтобус Volkswagen наїхав на металевий відбійник, через що злетів у кювет і перекинувся.

дтп

Близько 18.00 поблизу села Пишне мікроавтобус Volkswagen наїхав на металевий відбійник, через що злетів у кювет та перекинувся, повідомляє відділ комунікації поліції Полтавської області.

Мікроавтобус, рухаючись у бік Харкова до Запоріжжя з Варшави, не впорався з керуванням.

Попередньо, в мікроавтобусі знаходились шість осіб. Три людини загинули на місці, ще одна – загинула у лікарні. Двоє осіб перебувають у реанімації.

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На місці працює слідчо-оперативна група поліції. Встановлюються особи загиблих і травмованих.

Також з’ясовуються причини ДТП.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб).

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Мікроавтобус злетів у кювет на трасі Київ-Харків: четверо загиблих / 2 фотографии

До слова, в Одеській області водій Hyundai на смерть збив велосипедиста.

Фото: поліції Полтавської області

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