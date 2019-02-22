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Смертельное ДТП в Киеве: Mercedes влетел под фуру

В Киеве Mercedes протаранил молдовскую фуру, которая двигалась в колонне. Водитель легковушки погиб, пассажир госпитализирован.

Смертельное ДТП в Киеве: Mercedes влетел под фуру

Mercedes протаранил первую фуру, которая двигалась в колонне, сообщает Информатор.

Из-за сильного удара кабину грузовика полностью развернуло.

В результате аварии погиб водитель легковушки 1966 года рождения. Из-за столкновения каркас Mercedes превратился в груду метала. Тело водителя вырезали спасатели.

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Женщину-пассажира госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте происшествия работали медики, патрульные, спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа.

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Смертельное ДТП в Киеве: Mercedes влетел под фуру / 3 фотографии

К слову, в Одесской области водитель Hyundai насмерть сбил велосипедиста.

Фото: Информатор

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