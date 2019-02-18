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Скільки парафій УПЦ (МП) перейшло до ПЦУ (КАРТА)

Все більше парафій УПЦ (МП) переходять до першої помісної автокефальної Православної церкви України. Все, що потрібно знати, та карта переходів парафій – у матеріалі Фактів ICTV.

Скільки парафій УПЦ (МП) перейшло до ПЦУ (КАРТА)

15 грудня у Софії Київській пройшов Об’єднавчий Собор Української православної церкви.

Відповідно до рішення Собору, предстоятелем Православної церкви України став митрополит Епіфаній.

Нехай і Російська православна церква була проти автокефалії української церкви, 6 січня ПЦУ отримала томос і стала 15-ю автокефальною церквою.

З того дня парафії УПЦ (МП) по всій території нашої держави почали переходити у склад першої помісної церкви України.

Наразі до ПЦУ перейшли более 300 парафій.

Крім того, нещодавно 12 священиків РПЦ також перейшли до Православної церкви України, за що Московський патріархат обклав їх заборонами.

– Ми не ставимо за мету кількість. Нам важливо, щоб таким був вибір громади, щоб це було вільне волевиявлення, – прокоментували Фактам ICTV у прес-службі ПЦУ.

Для інформації: парафія – це релігійна громада, нижча церковно-адміністративна одиниця християнських церков із власним храмом і священиком, що об’єднує віруючих у межах певної території.

До речі, якщо це не єдине слово, яке ви не розумієте з релігійної тематики, пропонуємо вам пройти тест на знання церковної лексики.

Читайте: Грецька православна церква розпочала процес визнання ПЦУ Томос ПЦУ затвердили усі члени Вселенського патріархату ПЦУ збереже громадам нацменшин мову богослужіння

Найбільш активно парафії переходять до ПЦУ на центральній і західній частинах України.

Після отримання томосу про автокефалію до Православної церкви України (ПЦУ) приєдналися 320 парафій.

Релігійно-інформаційна служба України створила інтерактивну карту, де можна побачити переходи громад.

Карта переходів парафій УПЦ (МП) до ПЦУ станом на 18 лютого 2019 року:

Нагадаємо, 7 січня мирополит Київський та всієї України Епіфаній та президент України Петро Порошенко урочисто внесли томос про автокефалію ПЦУ у Софію Київську.

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