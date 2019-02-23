У Карпатах під час сходження на гору Піп Іван-Чорногірський внаслідок обмороження загинули двоє туристів.
Група туристів з 8 чоловік рухалася на гору Піп Іван-Чорногірський, повідомляє прес-служба ДСНС.
Туристи звернулися за допомогою до рятувальників.
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– До рятувального поста на ношах було транспортовано трьох туристів зі значними обмороженнями (один з них без ознак життя), 5 туристів прибули самостійно, – розповіли у ДСНС.
Згодом стало відомо, що загинули 2 людей. Решта туристів перебуває в приміщенні рятувального посту.
Раныше Факти ICTV писали, що київські патрульні висадили затриманого чоловіка під Вишгородом і той замерз на смерть.
Фото: Dreamstime.com
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