У Карпатах під час сходження на гору Піп Іван-Чорногірський внаслідок обмороження загинули двоє туристів.

Група туристів з 8 чоловік рухалася на гору Піп Іван-Чорногірський, повідомляє прес-служба ДСНС.

Туристи звернулися за допомогою до рятувальників.

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– До рятувального поста на ношах було транспортовано трьох туристів зі значними обмороженнями (один з них без ознак життя), 5 туристів прибули самостійно, – розповіли у ДСНС.

Згодом стало відомо, що загинули 2 людей. Решта туристів перебуває в приміщенні рятувального посту.

Раныше Факти ICTV писали, що київські патрульні висадили затриманого чоловіка під Вишгородом і той замерз на смерть.

Фото: Dreamstime.com