У Вознесенську Миколаївської області хлопець на побаченні спустив на свою дівчину собаку та залишив помирати.

Дівчина, якій діагностували чисельні укуси, алкогольну інтоксикацію та переохолодження, загинула у реанімації, повідомляє прес-служба ГУ НП у Миколаївській області.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

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Подруга загиблої Юлія порталу Новини N розповіла, що постраждала ввечері зустрілася зі своїм хлопцем, який прийшов з собакою бійцівської породи.

Собака напала на дівчину, розірвавши їй обличчя і пробивши зубами череп. Хлопець відтягнув тварину від розтерзаного тіла, але залишив дівчину вмирати.

Раніше Факти ICTV писали, що у селі Нікольському Херсонської області бродяча собака напала на 9-річну дівчинку та розірвала їй обличчя.

Фото: Dreamstime.com