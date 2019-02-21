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Загризла на смерть. Хлопець нацькував собаку на свою дівчину під час побачення

У Вознесенську Миколаївської області хлопець на побаченні спустив на свою дівчину собаку та залишив помирати.

Загризла на смерть. Хлопець нацькував собаку на свою дівчину під час побачення

Дівчина, якій діагностували чисельні укуси, алкогольну інтоксикацію та переохолодження, загинула у реанімації, повідомляє прес-служба ГУ НП у Миколаївській області.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) КК України.

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Подруга загиблої Юлія порталу Новини N розповіла, що постраждала ввечері зустрілася зі своїм хлопцем, який прийшов з собакою бійцівської породи.

Собака напала на дівчину, розірвавши їй обличчя і пробивши зубами череп. Хлопець відтягнув тварину від розтерзаного тіла, але залишив дівчину вмирати.

Раніше Факти ICTV писали, що у селі Нікольському Херсонської області бродяча собака напала на 9-річну дівчинку та розірвала їй обличчя.

Фото: Dreamstime.com

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