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Помер від переохолодження: патрульні висадили затриманого на півдорозі додому

Київські патрульні висадили затриманого чоловіка під Вишгородом і той замерз на смерть.

Помер від переохолодження: патрульні висадили затриманого на півдорозі додому

Київські патрульні кинули затриманого чоловіка під Вишгородом і той замерз на смерть, повідомляє Нацполіція.

17 лютого патрульні приїхали на виклик і затримали чоловіка. Він поводився неадекватно і, швидше за все, перебував під дією наркотиків.

Поліцейські дізналися, що чоловік проживає у Вишгороді і вирішили відвезти його додому, але висадили на під’їзді до міста.

Вранці місцеві жителі знайшли труп.

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За попереднім оглядом експерта, хлопець помер від переохолодження.

За словами патрульних, чоловік постійно намагався вийти з машини і не хотів їхати додому.

Проти копів порушили кримінальне провадження. Їм загрожує від 7 до 9 років в’язниці.

До слова, в Одесі на балконі будинку повісився 29-річний військовий, який приїхав в гості до матері.

Фото: Патрульна поліція України

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