У Києві легковик Audi на великій швидкості вилетів на зупинку громадського транспорту та протаранив електроопору. Внаслідок ДТП загинув пасажир Audi.
Трагедія сталася у Дарницькому районі столиці, повідомляють Вартові.Еспресо.
Водій Audi їхав на великій швидкості, не впоравшись з керуванням, вилетів на зупинку та протаранив електроопору.
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Пасажира легковика затисло у салоні авто, його випилювали бійці ДСНС. Проте чоловік помер у кареті швидкої.
Водій і ще один пасажир втекли з місця пригоди. Під час відпрацювання району патрульні затримали можливого водія Audi.
За іншими даними на зупинці знаходилася пенсіонерка, яку також довелося госпіталізувати.
У столичній поліції поки не прокоментували інцидент.
У Києві авто вилетіло на зупинку та протаранило електроопору: загинула людина / 5 фотографий
Нагадаємо, в Києві через аварію на Столичному шосе одна людина згоріла живцем.
Фото: Інформатор.
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