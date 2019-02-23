В Киеве легковушка Audi на большой скорости вылетела на остановку общественного транспорта и протаранила электроопору. В результате ДТП погиб пассажир Audi.
Трагедия произошла в Дарницком районе столицы, сообщают Вартовые.Эспресо.
Водитель Audi ехал на большой скорости, не справившись с управлением, вылетел на остановку и протаранил электроопору.
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Пассажира легковушки зажало в салоне авто, его выпиливали бойцы ГСЧС. Однако мужчина скончался в карете скорой помощи.
Водитель и еще один пассажир сбежали с места проишествия. Во время отработки района патрульные задержали возможного водителя Audi.
По другим данным на остановке находилась пенсионерка, которую также пришлось госпитализировать.
В столичной полиции пока не прокомментировали инцидент.
Напомним, в Киеве из-за аварии на Столичном шоссе один человек сгорел заживо.
Фото: Информатор.