В Одесі легковий автомобіль врізався в електроопору, внаслідок чого загинули двоє людей.

В Одесі двоє людей загинули у результаті зіткнення легкового автомобіля з електроопорою, повідомляє прес-служба ГУ НП Одеської області.

Попередньо встановлено, що водій авто виїхав на перехрестя, де не зміг впоратися з керуванням, що й призвело до в’їзду в електроопору.

38-річний водій і 25-річний пасажир померли на місці ДТП.

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Встановлюються всі обставини аварії. Правоохоронці вирішують питання щодо внесення події до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

До слова, у Києві легковий автомобіль на великій швидкості вилетів на зупинку, після чого зіткнувся з електроопорою.

Фото: прес-служба ГУ НП Одеської області