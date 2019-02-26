Вночі на проспекті Центральному в Миколаєві автомобіль Peugeot виїхав за межі проїжджої частини і врізався в дерево.

Вночі на проспекті Центральному в Миколаєві автомобіль Peugeot виїхав за межі проїжджої частини і врізався в дерево, пишуть Новини N.

Автомобіль їхав на величезній швидкості в напрямку стадіону. Водій не впорався з керуванням і зіткнувся з деревом. Після цього пролетів близько 50 метрів. Водія викинуло з салону.

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В результаті аварії на місці загинули дві людини – водій та пасажир. Ззаду у машині перебувала дівчина, її госпіталізували.

Загиблий пасажир виявився матросом однієї з військових частин дислокованих в Миколаєві.





















У центрі Миколаєва авто на величезній швидкості влетіло в дерево, двоє загиблих / 5 фотографий

До слова, на трасі Київ-Чоп сталася ДТП, в результаті якої постраждала 5-річна дитина.

Фото: Новини N