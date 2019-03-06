У Києві п’яний поліцейський-водій Голосіївського районного відділення поліції охорони завдав численних поранень ножем патрульному.

У Києві п’яний поліцейський-водій Голосіївського районного відділення поліції охорони наніс численні поранення ножем патрульному, повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Згідно з даними медиків, патрульний отримав проникаюче поранення грудної клітки, численні колото-різані рани грудної клітки, плеча та стегна.

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Остаточно ступінь тяжкості поранень встановить експертиза.

Працівника поліції затримали. За фактом відкрито справу за ч. 1 ст. 121 КК (умисне нанесення тяжких тілесних ушкоджень)

Йому загрожує позбавлення волі строком від 5 до 8 років.













У Києві п’яний поліцейський вдарив ножем патрульного / 3 фотографии

Нагадаємо, 2 березня в Броварах поліцейський збив на смерть чоловіка, який переходив пішохідний перехід і зник з місця події.