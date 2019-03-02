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Під Києвом поліцейський на смерть збив пішохода на переході і втік з місця ДТП

2 березня в Броварах поліцейський збив на смерть чоловіка, який переходив пішохідний перехід і втік з місця події.

Під Києвом поліцейський на смерть збив пішохода на переході і втік з місця ДТП

У Броварах поліцейський збив на смерть чоловіка, який переходив пішохідний перехід і зник з місця події, повідомляє прес-служба Нацполіції.

Потерпілий помер на місці через отримані травми, які були несумісні з життям.

Пізніше винуватець ДТП прийшов у відділення поліції і повідомив, що втік з місця аварії, щоб самостійно з’явитися у відділок і розповісти про подію.

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Також з’ясувалося, що водій є співробітником одного з підрозділів Нацполіції України.

За даними ДБР, поліцейський перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом відкрито кримінальне провадження. Вирішується питання про затримання чоловіка.

Нагадаємо, сьогодні у Києві Kia Cerato збила чоловіка на пішохідному переході. Водій авто не зупинився і протягнув пішохода понад 100 метрів.

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