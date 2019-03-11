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Друга жертва буревію: на Вінниччині на жінку впало дерево

У Вінницькій області жертвою негоди стала вже друга людина. У Хмільнику через падіння дерева загинула 29-річна жінка.

Друга жертва буревію: на Вінниччині на жінку впало дерево

Трагедія сталася близько 10.00 на вулиці Північній.

Травми виявились несумісними з життям.

Обласна поліція встановлює обставини та причини загибелі молодої жінки.

Відкрито кримінальне провадження за ст.115 КК України – Умисне вбивство, з позначкою нещасний випадок.

Читайте: Вітер знеструмив майже 50 сіл в Україні

Нагадаємо, 10 березня у Вінниці внаслідок падіння дерева, поваленого шквальним вітром, загинула 11-річна дівчинка.

Джерело: Нацполіція

Фото: Pixabay

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