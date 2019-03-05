В Україну у березні прийде справжнє тепло до +20 градусів. Така тепла погода протримається до 14 березня.

З сьогоднішнього дня в Україні починається весна і тепла погода триватиме до середини березня.

Про це розповіла начальник відділу агрометеорології Укргідрометцентру Тетяна Адаменко, передає Укрінформ.

Весь цей час прогнозують дуже сильні вітри, очікуються циклони і області підвищеного атмосферного тиску.

Періодично дощитиме і опади будуть сильними. Але будуть також тривалі сонячні дні і теплий період.

Стовпчики термометрів постійно будуть скакати. До 10 березня навіть вночі буде 1-6 градусів, а на півдні вдень – ​​від 8 до 12 градусів, на півдні і у центральних областях – до 15 градусів тепла вдень.

На північному сході і на сході вдень буде до 10 градусів. В окремі дні стовпчики термометрів показуватимуть навіть до 25 градусів тепла.

Але з 15 по 17 березня в Україну прийде похолодання, яке принесе нічні заморозки до 6 градусів морозу.

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До речі, раніше ми публікували прогноз погоди на 8 березня в Україні.