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10 ножових поранень! У Харкові хлопець через ревнощі жорстоко вбив подругу

У Харкові 16-річний хлопець через ревнощі вбив свою 14-річну подружку.

10 ножових поранень! У Харкові хлопець через ревнощі жорстоко вбив подругу

Вбивство молодої дівчини відбулося у Харкові 2 березня.

Про це повідомляє Нацполіція Харківської області.

Відомо, що хлопець призначив дівчині зустріч, у ході якої у них стався конфлікт через її нові відносини. У якийсь момент звичайна сварка переросла у жорстоке вбивство – хлопець завдав дівчині близько 10 ножових поранень по різним частинам тіла. Після цього він забрав її телефон і втік.

Тіло юної особи у крові знайшов перехожий і повідомив у поліцію. Хлопця затримали, йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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До речі, у Вишгороді поліція затримала 21-річного чоловіка, який забив до смерті відвідувача місцевого кафе.

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