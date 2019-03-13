В Харькове скоростной пассажирский поезд Интерсити сбил 20-летнюю девушку. Она получила травмы несовместимые с жизнью.

В Харькове девушка выбежала на рельсы перед движущимся поездом. Она получила травмы, от которых скончалась на месте.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

Движение поездов приостанавливалось приблизительно на 2 часа.

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К слову, мужчина попал под поезд на железнодорожном вокзале в Киеве, когда переходил пути в неустановленном месте.