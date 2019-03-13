PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Происшествия

Выбежала на рельсы: в Харькове поезд сбил 20-летнюю девушку

В Харькове скоростной пассажирский поезд Интерсити сбил 20-летнюю девушку. Она получила травмы несовместимые с жизнью.

Выбежала на рельсы: в Харькове поезд сбил 20-летнюю девушку

В Харькове девушка выбежала на рельсы перед движущимся поездом. Она получила травмы, от которых скончалась на месте.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

Движение поездов приостанавливалось приблизительно на 2 часа.

Читайте: Под Киевом мужчина из-за ревности перерезал товарищу горло

К слову, мужчина попал под поезд на железнодорожном вокзале в Киеве, когда переходил пути в неустановленном месте.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка