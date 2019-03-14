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Поліція затримала педофіла, який намагався зґвалтувати 7-річну дівчинку

У Житомирі співробітники правоохоронних органів затримали чоловіка, який намагався зґвалтувати 7-річну дівчинку.

Поліція затримала педофіла, який намагався зґвалтувати 7-річну дівчинку

У Житомирі поліцейські затримали 59-річного чоловіка, який вчинив спробу зґвалтування 7-річної дівчинки.

Про подію правоохоронцям повідомив мешканець гуртожитку, в якому стався злочин.

По прибуттю на місце події поліцейські встановили, що чоловік затягнув дівчинку в кімнату, де й здійснював дії сексуального характеру.

Постраждалій надається психологічна і медична допомога.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 153 КК України (Сексуальне насильство), вирішується питання щодо повідомлення про підозру чоловікові та обрання запобіжного заходу.

Підозрюваному в зґвалтуванні загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

До слова, у Вінницькій області 26-річна жінка використовувала 5-річного сина для створення інтимних матеріалів.

Джерело: Нацполіція

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