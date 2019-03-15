PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події

Сімейна сварка на Закарпатті обернулася вбивством і вибухом

На Закарпатті сімейна сварка призвела до того, що чоловік убив співмешканку.

Наслідки вибуху

У селі Рокосово (Закарпатська область) сталася сімейна сварка, в результаті якої чоловік убив співмешканку і підірвав будинок.

У поліцію звернулися рятувальники, які знайшли тіло жінки під час гасіння пожежі в приватному будинку.

Правоохоронці встановили, що незадовго до пожежі в будинку стався конфлікт між 27-річною загиблою та її 25-річним співмешканцем, під час якого жінку сильно побили.

Після цього чоловік спробував приховати сліди злочину і вчинити самогубство, підірвавши будинок. Однак ударна хвиля викинула його з дому.

Читайте: Смертельна ДТП на Миколаївщині: авто злетіло в посадку і перевернулося

Поліцейські знайшли підозрюваного, який переховувався в односельця. Його доставили в реанімацію з численними травмами й опіками.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство), триває слідство.

До слова, у Голосіївському районі Києва біля лікарні лікаря облили невідомою речовиною.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

На Закарпатті зіткнулися п’ять авто, 7 осіб постраждало
На Закарпатті 16 населених пунктів залишися без газу
19 днів до Нового року: на Закарпатті зацвів шафран
Хотів убити свою сестру: на Закарпатті авто в’їхало у натовп
Смертельна ДТП на Закарпатті: євробляха в’їхала в бетонну опору
Смертельна ДТП на Закарпатті: від удару авто перекинулося
На Закарпатті контрабандист на євроблясі збив прикордонника – він у комі
Переплутав з твариною: на Закарпатті грибник застрелив чоловіка
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка