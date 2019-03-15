На Закарпатті сімейна сварка призвела до того, що чоловік убив співмешканку.

У селі Рокосово (Закарпатська область) сталася сімейна сварка, в результаті якої чоловік убив співмешканку і підірвав будинок.

У поліцію звернулися рятувальники, які знайшли тіло жінки під час гасіння пожежі в приватному будинку.

Правоохоронці встановили, що незадовго до пожежі в будинку стався конфлікт між 27-річною загиблою та її 25-річним співмешканцем, під час якого жінку сильно побили.

Після цього чоловік спробував приховати сліди злочину і вчинити самогубство, підірвавши будинок. Однак ударна хвиля викинула його з дому.

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Поліцейські знайшли підозрюваного, який переховувався в односельця. Його доставили в реанімацію з численними травмами й опіками.

Розпочато розслідування за ч. 1 ст. 115 КК України (Умисне вбивство), триває слідство.

До слова, у Голосіївському районі Києва біля лікарні лікаря облили невідомою речовиною.