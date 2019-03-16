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У Миколаєві в черзі до McDonald’s сталася стрілянина

В Миколаєві через конфлікт у черзі до McDonald’s сталася стрілянина.

У Миколаєві в черзі до McDonald’s сталася стрілянина

Під час конфлікту між двома чоловіками у черзі на McDrive у Миколаєві один із них застосував зброю.

За словами правоохоронців, сварка виникла між 38-річним водієм Ford та 35-річним пасажиром Dewoo Lanos, які стояли у черзі до закладу швидкого харчування.

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Чоловік вистрелив в опонента, попередньо, з травматичної зброї, поранивши його в груди.

Постраждалий був госпіталізований, а інший учасник інциденту доставлений до відділку поліції, де давав свідчення.

Поліція вилучила зброю для направлення на експертне дослідження.

Раніше Факти ICTV писали про стрілянину у Києві на Лісовому, внаслідок якої постраждала 5-річна дитина.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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