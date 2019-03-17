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Скинули з балкона: в Одесі госпіталізовано іноземця

Громадянина Фінляндії cкинули з балкона 2-го поверху через сварку.

Скинули з балкона: в Одесі госпіталізовано іноземця

В Одесі громадянина Фінляндії скинули з балкона 2-го поверху, коли він був у гостях у місцевого жителя.

У результаті падіння 38-річний чоловік отримав травми, через які знадобилася його госпіталізація. Повідомляється, що він дістав перелом обох п`ят.

Причиною надзвичайної події стала сварка іноземця з друзями господаря квартири. Що не поділили чоловіки, не повідомляється, однак останні силою викинули фіна з балкона квартири.

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Правоохоронці зареєстрували справу за ст. 122 (умисне завдання тілесних ушкоджень середнього ступеня тяжкості) ККУ та очікують на результати судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, на Одещині у результаті необережного поводження з гранатою загинула людина, ще одна постраждала.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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