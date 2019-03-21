Причиной пожара стало возгорание двух автомобилей BMW X3 и BMW X6. Это произошло в гаражном кооперативе Южный.

В гаражном кооперативе на Днепропетровщине около 01.00 ночи загорелись автомобили BMW X3 и BMW X6. Это произошло в гаражном кооперативе Южный, возгорание заметил охранник кооператива и вызвал соответствующие службы для предотвращения масштабного пожара.

На место происшествия вызвали спасателей и патрульную службу. Специалистам удалось ликвидировать пожар за 5-10 мин.

















В Днепре дотла сгорело два автомобиля BMW / 4 фотографии

В результате пожара никто не пострадал, кроме автомобилей, потому что машины полностью сгорели. Причину возгорания машин устанавливает следственно-оперативная группа.

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Напомним, 19 марта в Киеве произошел масштабный пожар на Демеевском рынке. Горели магазин и кофейня.