У прес-службі Метінвесту спростували пожежу на Азовсталі.
Пожежа на Азовсталі у Маріуполі, про яку повідомляли місцеві жителі в соцмережах, зовсім не пожежа, а наслідок звичайного зливу шлаку.
Про це повідомили в прес-службі Метінвесту.
Саме через процедуру зі сливу попутних продуктів виробництва утворилася заграва, яку бачили в різних районах міста.
У Метінвесті пояснюють, що така процедура відбувається щодня.
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Також маріупольців запевняють, що ситуацію повністю контролюють працівники Азовсталі.
– Ніякої пожежі, вибухів і надзвичайних ситуацій на підприємстві немає.
До слова, інформацію про пожежу на Азовсталі спростували також у ДСНС.
Джерело: 0629.com.ua
Фото: 0629.com.ua
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