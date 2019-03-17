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Не пожежа, а злив шлаку: що сталося на Азовсталі

У прес-службі Метінвесту спростували пожежу на Азовсталі.

Не пожежа, а злив шлаку: що сталося на Азовсталі

Пожежа на Азовсталі у Маріуполі, про яку повідомляли місцеві жителі в соцмережах, зовсім не пожежа, а наслідок звичайного зливу шлаку.

Про це повідомили в прес-службі Метінвесту.

Саме через процедуру зі сливу попутних продуктів виробництва утворилася заграва, яку бачили в різних районах міста.

У Метінвесті пояснюють, що така процедура відбувається щодня.

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Також маріупольців запевняють, що ситуацію повністю контролюють працівники Азовсталі.

– Ніякої пожежі, вибухів і надзвичайних ситуацій на підприємстві немає.

До слова, інформацію про пожежу на Азовсталі спростували також у ДСНС.

Джерело: 0629.com.ua

Фото: 0629.com.ua

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