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Факти / Надзвичайні події

Масштабна пожежа у Києві: горів Деміївський ринок

У Києві сталася масштабна пожежа на Деміївському ринку. Горіли магазин і кав’ярня.

Масштабна пожежа у Києві: горів Деміївський ринок

У Києві на Деміївському ринку вигоріли до тла магазин будівельних матеріалів та кав’ярня.

Під час пожежі ніхто не постраждав.

Читайте: Не пожежа, а злив шлаку: що сталося на Азовсталі

Очевидці розповіли, що спочатку полум’я охопило крамницю, а потім перекинулося на кав’ярню.

На місці події працювали 3 наряда патрульної поліції, 2 наряда рятувальників, 2 одиниці спеціальної техніки.

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Масштабна пожежа у Києві: горів Деміївський ринок / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Красногорівці Донецької області внаслідок пожежі загинули чотири людини.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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