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У Києві викрили найбільшу в історії України нарколабораторію психотропів

У приватному будинку на столичних Осокорках співробітники СБУ виявили найбільшу за всю історію України нарколабораторію психотропів.

У Києві викрили найбільшу в історії України нарколабораторію психотропів

Затримано трьох учасників наркоугруповання, які налагодили виготовлення та збут психотропних речовин на території України та за кордоном.

Під час обшуків у будинку знайшли обладнання для виготовлення наркотиків, понад 10 кг психотропної речовини альфа PVP, 5 кг мефедрону, понад 5 кг амфетаміну загальною вартістю більш ніж 20 млн грн.

Цей будинок використовувався також як склад нелегального інтернет-магазину з продажу психотропів, через який збували наркотики. Веб-ресурс знаходився у прихованій мережі інтернет-з’єднань Darknet.

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Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ – Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

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У Києві викрили найбільшу в історії України нарколабораторію психотропів / 4 фотографии

Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ спільно з поліцією Ізраїлю заблокували діяльність міжнародної мережі інтернет-торгівлі наркотиками.

Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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