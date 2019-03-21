У приватному будинку на столичних Осокорках співробітники СБУ виявили найбільшу за всю історію України нарколабораторію психотропів.

Затримано трьох учасників наркоугруповання, які налагодили виготовлення та збут психотропних речовин на території України та за кордоном.

Під час обшуків у будинку знайшли обладнання для виготовлення наркотиків, понад 10 кг психотропної речовини альфа PVP, 5 кг мефедрону, понад 5 кг амфетаміну загальною вартістю більш ніж 20 млн грн.

Цей будинок використовувався також як склад нелегального інтернет-магазину з продажу психотропів, через який збували наркотики. Веб-ресурс знаходився у прихованій мережі інтернет-з’єднань Darknet.

Читайте: Їжа та одяг з канабісу: хто і навіщо хоче легалізувати коноплю

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 ККУ – Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

















У Києві викрили найбільшу в історії України нарколабораторію психотропів / 4 фотографии

Нагадаємо, нещодавно співробітники СБУ спільно з поліцією Ізраїлю заблокували діяльність міжнародної мережі інтернет-торгівлі наркотиками.