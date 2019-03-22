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У поліетилені та килимі: під Києвом знайшли обгорілий труп чоловіка

На узбіччі дороги в Яготинському районі Київської області знайдено труп чоловіка з ножовими пораненнями.

У поліетилені та килимі: під Києвом знайшли обгорілий труп чоловіка

У Київській області виявлено труп чоловіка з ножовими пораненнями.

Відзначається, що тіло було обгорілим, обмотаним поліетиленовим пакетом і загорнутим в килим.

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Також на ньому виявлено численні рани голови і проникаючі рани грудної клітини.

За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею Умисне вбивство і призначений ряд експертиз.

Нагадаємо, в Києві п’яний чоловік вистрілив з револьвера в живіт матері.

Джерело: Прокуратура Київської області

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