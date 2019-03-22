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В полиэтилене и ковре: под Киевом нашли обгоревший труп мужчины

На обочине дороги в Яготинском районе Киевской области обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями.

В полиэтилене и ковре: под Киевом нашли обгоревший труп мужчины

В Киевской области обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями.

Отмечается, что тело было обгоревшим, обмотанным полиэтиленовым пакетом и завернутым в ковер.

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Также на нем обнаружены многочисленные раны головы и проникающие раны грудной клетки.

По факту открыто уголовное производство по статье Умышленное убийство и назначен ряд экспертиз.

Напомним, в Киеве пьяный мужчина выстрелил из револьвера в живот матери.

Источник: Прокуратура Киевской области

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