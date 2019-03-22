На обочине дороги в Яготинском районе Киевской области обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями.

В Киевской области обнаружен труп мужчины с ножевыми ранениями.

Отмечается, что тело было обгоревшим, обмотанным полиэтиленовым пакетом и завернутым в ковер.

Читайте: Сбросили с балкона: в Одессе госпитализировали иностранца

Также на нем обнаружены многочисленные раны головы и проникающие раны грудной клетки.

По факту открыто уголовное производство по статье Умышленное убийство и назначен ряд экспертиз.

Напомним, в Киеве пьяный мужчина выстрелил из револьвера в живот матери.

Источник: Прокуратура Киевской области