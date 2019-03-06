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Вдарив по обличчю і нацькував собаку: під Одесою чоловік напав на поліцейського

У місті Білгород-Дністровський Одеської області чоловік напав на поліцейського, він вдарив його по обличчю, а потім нацькував на нього собаку.

Нацполіція

Поліцейські, встановлюючи місцезнаходження підозрюваного у скоєнні розбійного нападу, звернулися до господарів приватного будинку. До них вийшов чоловік у стані алкогольного сп’яніння і став вести себе неадекватно, сперечатися з правоохоронцями, а потім напав на поліцейського.

– Працівники поліції пред’явили свої службові посвідчення та повідомили мету свого візиту. Що саме не сподобалося чоловікові, не відомо, – йдеться у повідомленні поліції Одеської області.

Чоловіка затримали і доставили у відділення поліції. За напад на поліцейського чоловікові загрожує до п’яти років позбавлення волі.

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До речі, у Котовському районі Одеської області місцевого мешканця суд визнав винним в експлуатації 12-річного хлопчика.

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