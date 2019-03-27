У Вінницькій області водій Volkswagen не впорався з керуванням і влетів у відбійник.

У селі Дорожнє (Вінницька область) водій автомобіля Volkswagen не впорався з керування, внаслідок чого врізався у відбійник.

У результаті ДТП авто розірвало навпіл. 31-річний водій і 32-річна пасажирка загинули від отриманих травм.

Всі причини аварії буде встановлено під час досудового розслідування.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого).

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