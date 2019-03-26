У селі Погреби під Києвом п’яний водій на Mercedes збив 75-річного дідуся на велосипеді.

У селі Погреби п’яний водій на Mercedes на великій швидкості збив дідуся на велосипеді, який їхав уздовж узбіччя в попутному напрямку.

Водій втік з місця події.

Потерпілий 75-річний чоловік госпіталізований у важкому стані.

Поліцейські розшукали та затримали водія у Броварах.

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Було встановлено, що 32-річний чоловік перебував за кермом у нетверезому стані. На момент аварії вміст алкоголю в його крові був 1,6 проміле.

Автомобіль вилучили та помістили на штрафмайданчик.

За фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть або важкі травми потерпілого) Кримінального кодексу України.

Йому загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати автомобілем.









Під Києвом п’яний водій на Mercedes збив 75-річного дідуся / 2 фотографии

Нагадаємо, під Одесою п’яний водій збив п’ятирічного хлопчика на велосипеді.