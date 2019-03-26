Біля селища Куп’єваха (Харківська область) мікроавтобус Volkswagen T5 наїхав на ВАЗ-2106, який в цей час штовхали троє хлопців.
Мікроавтобус Volkswagen T5 наїхав на ВАЗ-2106, який в цей час штовхали троє хлопців.
Від отриманих травм 22-річний хлопець загинув на місці, 26 та 32-річних чоловіків госпіталізували з переломами та забоями. Їх стан оцінюється як задовільний.
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За фактом відкрито кримінальне провадження.
Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.
Під Харковом мікроавтобус збив людей, які штовхали авто / 2 фотографии
Нагадаємо, в селі Погреби під Києвом п’яний водій на Mercedes збив 75-річного дідуся на велосипеді.
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