Внаслідок аварії загинули дві людини, ще дві постраждали, повідомляє CBS News.

Після падіння двомоторного літака Cessna 414A на приватний будинок, спалахнула пожежа.

На місці події працювали пожежники. За фактом аварії літака розпочато розслідування.

A plane crashed in my neighborhood MInutes who #yorbalinda #planecrash #abcnews #cnnnews #news pic.twitter.com/ApabRhrWfB

— Joshua Nelson (@JoshuaRNelson) 3 февраля 2019 г.