У місті Йорба-Лінда (штат Каліфорнія, США) літак впав на житловий будинок, внаслідок чого почалася пожежа.

Внаслідок аварії загинули дві людини, ще дві постраждали, повідомляє CBS News.

Після падіння двомоторного літака Cessna 414A на приватний будинок, спалахнула пожежа.

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На місці події працювали пожежники. За фактом аварії літака розпочато розслідування.

Раніше Факти ICTV писали, що у долині Ла-Туіль в Альпах (Італія) зіткнулися гелікоптер і літак. Внаслідок чого загинули п’ятеро людей, двоє пропали безвісти.

Фото: Kasia Gregorczyk