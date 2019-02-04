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Факты / Происшествия / В США самолет рухнул на жилой дом: погибли два человека/

У США літак впав на житловий будинок: загинули двоє людей

У місті Йорба-Лінда (штат Каліфорнія, США) літак впав на житловий будинок, внаслідок чого почалася пожежа.

У США літак впав на житловий будинок: загинули двоє людей

Внаслідок аварії загинули дві людини, ще дві постраждали, повідомляє CBS News.

Після падіння двомоторного літака Cessna 414A на приватний будинок, спалахнула пожежа.

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На місці події працювали пожежники. За фактом аварії літака розпочато розслідування.

Раніше Факти ICTV писали, що у долині Ла-Туіль в Альпах (Італія) зіткнулися гелікоптер і літак. Внаслідок чого загинули п’ятеро людей, двоє пропали безвісти.

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