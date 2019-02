Трагедія трапилася за 100 кілометрів на північ від Мадрида (Іспанія), повідомляє Associated Press.

Рятувальники регіону Кастілья і Леон повідомили, що обидва загиблих були пасажирами на літаку, який вилетів з місцевого аеродрому.

Читайте: На гірськолижному курорті у Куршевелі літак на швидкості влетів у замет

Причини аварії розслідуються.

DEVELOPING: Aerials show debris from a twin-engine cargo plane that crashed into a bay near Houston, Texas. The Boeing 767 jetliner was flying from Miami to Houston, according to officials. Initial reports indicate that three people were on board. https://t.co/SFmDxQkxgF pic.twitter.com/oWx4AiDqlC

— World News Tonight (@ABCWorldNews) 23 февраля 2019 г.