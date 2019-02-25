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В Іспанії розбився літак – є жертви

В Іспанії розбився легкомоторний літак. Внаслідок аварії загинули дві людини.

В Іспанії розбився літак – є жертви

Трагедія трапилася за 100 кілометрів на північ від Мадрида (Іспанія), повідомляє Associated Press.

Рятувальники регіону Кастілья і Леон повідомили, що обидва загиблих були пасажирами на літаку, який вилетів з місцевого аеродрому.

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Причини аварії розслідуються.

Раніше Факти ICTV писали, що у місті Йорба-Лінда (штат Каліфорнія, США) літак впав на житловий будинок, внаслідок чого почалася пожежа.

Фото: скріншот з відео

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