Кількість жертв після вибуху на хімзаводі компанії Tianjiayi Chemical Co. у китайському місті Янчен, який стався ввечері 21 березня, збільшилася до 47 осіб.
Ще 640 осіб поранені і перебувають у лікарнях, 32 із них – у критичному стані.
Після вибуху на заводі в Китаї сейсмологи зареєстрували землетрус силою 2,2 бала за шкалою Ріхтера.
Зруйновано кілька заводських будівель. У житлових будинках, які знаходяться за кілька кілометрів від підприємства, повилітали вікна.
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У дитсадку, розташованому приблизно за кілометр від заводу, деякі діти отримали поранення, їх госпіталізували.
З місця вибуху евакуйовані понад 3 тис. осіб.
Китайське МНС направило групу експертів на місце, вони встановлять причину вибуху.
Раніше повідомлялося, що через вибух заводу в місті Янчен у Китаї загинули шестеро людей і 30 – отримали поранення.
Джерело: China Daily
Фото: cкрін відео CGTN