27 березня на вулиці Київській у Кропивницькому прогриміли кілька потужних вибухів на газовій заправці.
На вулиці Київській у Кропивницькому вибухнула газова заправка.
Горять п’ять вантажівок, 10 легкових автомобілів і покрівля та двоповерховій будівлі, що знаходиться поруч.
У соціальних мережах жителі міста пишуть, що чули вибухи і бачили зарево в різних районах.
Також у деяких в квартирах були вибиті вікна вибуховою хвилею.
Відзначається, що біля заправки були припарковані вантажівки далекобійників.
На місце прибули рятувальники і п’ять бригад швидкої допомоги.
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В результаті НП мікрорайон Ковалівка залишився без електроенергії.
Постраждали двоє пожежників.
За словами мера Андрія Райковича, постраждали двоє пожежників. Вони доставлені в лікарню з опіками.
Рятувальники локалізували пожежу, місцевим жителям нічого не загрожує.
– В результаті вибуху ємності з газом, попередньо травмовано три людини, які госпіталізовані в лікарню, – зазначили в ДСНС.
Раніше в окупованому Донецьку прогриміли три вибухи, один з яких неподалік від резиденції ОБСЄ.
Фото: Кропивницький Дорожній Контроль/Telegram