27 березня на вулиці Київській у Кропивницькому прогриміли кілька потужних вибухів на газовій заправці.

На вулиці Київській у Кропивницькому вибухнула газова заправка.

Горять п’ять вантажівок, 10 легкових автомобілів і покрівля та двоповерховій будівлі, що знаходиться поруч.

У соціальних мережах жителі міста пишуть, що чули вибухи і бачили зарево в різних районах.

Також у деяких в квартирах були вибиті вікна вибуховою хвилею.

Відзначається, що біля заправки були припарковані вантажівки далекобійників.

На місце прибули рятувальники і п’ять бригад швидкої допомоги.

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В результаті НП мікрорайон Ковалівка залишився без електроенергії.

Постраждали двоє пожежників.

За словами мера Андрія Райковича, постраждали двоє пожежників. Вони доставлені в лікарню з опіками.

Рятувальники локалізували пожежу, місцевим жителям нічого не загрожує.

– В результаті вибуху ємності з газом, попередньо травмовано три людини, які госпіталізовані в лікарню, – зазначили в ДСНС.









У Кропивницькому прогриміли кілька потужних вибухів / 2 фотографии

Раніше в окупованому Донецьку прогриміли три вибухи, один з яких неподалік від резиденції ОБСЄ.

Фото: Кропивницький Дорожній Контроль/Telegram