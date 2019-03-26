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Факти / Надзвичайні події

В Італії лісова пожежа змусила автомобілістів рятуватися в тунелі

На північному заході Італії через високу температуру загорілась рослинність.

В Італії лісова пожежа змусила автомобілістів рятуватися в тунелі

Неподалік італійського міста Коголето, що на північному заході країни, загорівся ліс.

Сильні пориви вітру, які сягали 100 км/год, сприяли поширенню вогню.

Незважаючи на те, що влада перекрила частину дороги між Варацце і Аренцано, частина автомобілів все ж потрапила у пастку. Вони зупинилися біля виїзду з тунелю, перед яким була стіна вогню. Обійшлося без постраждалих.

Рятувальники евакуювали з небезпечного району 50 сімей.

Читайте: Пожежа у Чорнобилі: горить п’ять гектарів лісу

Вогонь знищив 12 гектарів рослинності. Загрози населенню немає.

Метеорологи попереджають, що за відсутності дощів, ризик виникнення лісових пожеж зросте.

Раніше Факти ICTV писали про масштабну пожежу в Києві на Деміївському ринку.

Джерело: Sky TG24

Фото: Ettore Muliari

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