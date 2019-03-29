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Факти / Надзвичайні події

ДТП на Борщагівці: бензовоз переїхав пішохода

У Києві на бульварі Кольцова, 15 бензовоз збив пішохода, який переходив дорогу в недозволеному місці.

ДТП на Борщагівці: бензовоз переїхав пішохода

29 березня близько 17.00 у Києві на Борщагівці сталася трагічна ДТП. На бульварі Кольцова, 15 бензовоз на смерть збив пішохода, який переходив дорогу в несанкціонованому місці.

Правоохоронці зазначають, що водій бензовоза стояв на дорозі на червоному сигналі світлофора.

У цей час 45-річний чоловік вирішив скоротити свій шлях до ринку.  Він не скористався пішохідним переходом, який знаходився недалеко, а почав переходити дорогу перед бензовозом.

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ДТП на Борщагівці: бензовоз переїхав пішохода / 4 фотографии

Коли на світлофорі загорілося зелене світло для машин, бензовоз почав їхати. Водій габаритного бензовоза не бачив чоловіка, який переходив дорогу, тому переїхав пішохода декількома паами коліс.

Від отриманих травм чоловік помер на місці, а медикам, які прибули на місце події, залишилося тільки констатувати смерть.

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До слова, у Харківській області мікроавтобус збив чоловіків, які штовхали автомобіль.

Джерело: Інформатор

Фото: Інформатор

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