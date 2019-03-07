Пожежа трапилася у селі Синяк Вишгородського району. В будинку перебували малолітні діти та їх бабуся.

Після усунення вогню, рятувальники оглянули будинок та виявили тіла двої малолітніх дітей віком 1 та 3 року.

Бабуся залишилася в живих, але отримала значні опіки. На місце події викликали карету швидкої допомоги, щоб госпіталізувати літню жінку.









На Київщині в пожежі загинули двоє малолітніх дітей / 2 фотографии

Слідчо-оперативна група встановлює причини пожежі. Наразі відомо, що батьків не було удома. Тіла загиблих дітей направила на судово-медичну експертизу.

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За фактом відкрито кримінальне провадження ст.270 про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

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