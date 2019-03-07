PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

На Київщині в пожежі загинули двоє малолітніх дітей

Пожежа трапилася у селі Синяк Вишгородського району. В будинку перебували малолітні діти та їх бабуся.

На Київщині в пожежі загинули двоє малолітніх дітей

Після усунення вогню, рятувальники оглянули будинок та виявили тіла двої малолітніх дітей віком 1 та 3 року.

Бабуся залишилася в живих, але отримала значні опіки. На місце події викликали карету швидкої допомоги, щоб госпіталізувати літню жінку.

  • image
  • image
На Київщині в пожежі загинули двоє малолітніх дітей / 2 фотографии

Слідчо-оперативна група встановлює причини пожежі. Наразі відомо, що батьків не було удома. Тіла загиблих дітей направила на  судово-медичну експертизу.

ЧитайтеПожежа на базах відпочинку у Затоці: згоріли 20 будівель

За фактом відкрито кримінальне провадження ст.270 про порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Нагадаємо, 5 березня у Дніпровському районі столиці в автомобілі Mercedes застрелили потерпілого у справі “діамантових прокурорів” Сергія Кисельова.

Джерело: Нацполіція

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка