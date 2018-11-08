В Одесі загинув підозрюваний у вбивстві, якого застрелив поліцейський під час затримання.

В Одесі дільничний смертельно поранив чоловіка, якого підозрювали у вбивстві. Випадок стався, коли поліцейські прийшли за адресою, де повинен був знаходитися розшукуваний.

Про це повідомляє радник начальника Головного управління Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк.

При зустрічі з правоохоронцями чоловік почав чинити опір і схопився за сокиру. Кинувшись на поліцейського, він почав тікати. Тоді дільничний прийняв рішення застосувати пістолет. Вогнепальне поранення, яке отримав чоловік, виявилося смертельним.

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За словами Форостяка, убитого розшукували за підозрою у вбивстві, яке сталося 2 листопада. Тоді на кладовищі було убито учителя.

Відзначається, що момент убивства бачили свідки.

Нагадаємо, в Києві виправдали бізнесмена-боксера, підозрюваного у побитті поліцейського.