У Польщі сталася бійка між громадянами України та Грузії. Внаслідок чого загинув грузин.

На півночі Польщі у селі Глісьно-Велике внаслідок бійки із застосуванням ножів загинув 25-річний громадянин Грузії, ще одна людина була госпіталізована.

Правоохоронці затримали трьох осіб.

– Обвинувачення висунуте громадянину України. Двох грузинів, котрих затримано у справі, після допиту як свідків відпустили, – розповів районний прокурор у Битуві Ришард Кшемяновський.

Українця арештували, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Прокурори планують висунути обвинувачення грузинові, який отримав поранення у бійці.

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Зараз це не дозволяє зробити стан його здоров’я, чоловік перебуває у комі.

Раніше Факти ICTV писали, що на південному заході Польщі сталася ДТП, внаслідок якої загинули три українці.