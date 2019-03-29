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Факти / Надзвичайні події

У Фастові чоловік побив і викинув дружину з четвертого поверху

У Фастові Київської області під час сварки чоловік викинув свою дружину з вікна четвертого поверху.

У Фастові чоловік побив і викинув дружину з четвертого поверху

Від отриманих травм жінка померла на місці ще до прибуття швидкої допомоги. Перед тим, як викинути її з вікна, чоловік добряче її побив, він наніс дружині декілька ударів по обличчю, після чого схопив за горло і придавив.

Прокуратура Київської області направила до суду обвинувальний акт. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

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До речі, в одному із сіл у Харківській області ночі 40-річний чоловік викинув з вікна квартири на четвертому поверсі свого п’ятирічного сина.

Джерело: Прокуратура Києва

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