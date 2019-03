Тіло доктора знайшли у багажнику машини. Експертиза показала, що чоловіка декілька разів вдарили тупим предметом по голові.

Келсі Тернер заарештували через два тижні після жахливої знахідки.

Фотографію дівчини опублікувала поліція Лас-Вегаса.

Мати Келсі Тернер розповіла, що її дочка була знайома з доктором і той якийсь час оплачував їй оренду квартири.

Дівчина знімалася для чоловічих журналів, зокрема Playboy Італія і Максим.

On March 7, 2019, an abandoned vehicle was located on State Route 147, near mile marker 14 with a deceased male inside the trunk. An investigation by #LVMPD Homicide Detectives led to the arrest of 25-year-old Kelsey Turner in this incident. #LVMPDnews pic.twitter.com/rjYYJNeL3G

— LVMPD (@LVMPD) 28 марта 2019 г.