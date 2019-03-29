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Факти / Надзвичайні події

Тіло знайшли у багажнику: модель Playboy заарештували за вбивство

25-річну модель Playboy Келсі Тернер заарештували за підозрою у вбивстві 71-річного дитячого психіатра.

Тіло знайшли у багажнику: модель Playboy заарештували за вбивство

Тіло доктора знайшли у багажнику машини. Експертиза показала, що чоловіка декілька разів вдарили тупим предметом по голові.

Келсі Тернер заарештували через два тижні після жахливої знахідки.

Фотографію дівчини опублікувала поліція Лас-Вегаса.

Мати Келсі Тернер розповіла, що її дочка була знайома з доктором і той якийсь час оплачував їй оренду квартири.

Дівчина знімалася для чоловічих журналів, зокрема Playboy Італія і Максим.

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До речі, у Нью-Йорку колишня модель Playboy Стефані Адамс та її семирічний син загинули, випавши з вікна готелю Gotham на 25 поверсі.

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