У Києві у районі Новобіличів у житловому будинку сталася пожежа, полум’я перекинулося на дві сусідні будівлі.
У Києві палав двоповерховий житловий будинок, полум’я якого знищило сусідній будинок і спалило дах третього.
За фотографіями видно, що почорнів дах будинку, а клуби диму високо підіймалися над місцем пожежі. Полум’я охопило майже весь будинок і сусідній.
Місцеві жителі зазначають, що перед пожежею над будинком почали іскритися дроти. Через декілька хвилин вони побачили будівлю у вогні.
У будинку проживали троє братів, на щастя, їм вдалося вибратися.
Пожежа у Києві: згоріли два житлових будинки на Новобіличах / 7 фотографий
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До речі, вранці 29 березня в 16-поверховому житловому будинку Києва сталася пожежа. В результаті загинули чоловік і жінка.
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