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Факты / Происшествия

Отбойник насквозь пробил авто: в Киеве в ДТП женщине оторвало ногу

В ночь на 1 апреля в Киеве на Столичном шоссе произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадало три человека.

Отбойник насквозь пробил авто: в Киеве в ДТП женщине оторвало ногу

Mercedes выехал за пределы проезжей части и влетел в металлический отбойник. Он насквозь пронзил микроавтобус.

Всего в машине находилось восемь пассажиров: четверо взрослых и четверо детей. В результате столкновения с металлической конструкцией пострадали три человека – ребенок, мужчина и женщина. Степень травм пострадавших не известно, предварительно установлено, что женщине оторвало руку.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу.

Что именно стало причиной аварии и детали инцидента — выясняются.

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Отбойник насквозь пробил авто: в Киеве в ДТП женщине оторвало ногу / 2 фотографии

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К слову, в Киеве столкнулись KIA и Daewoo, в результате чего пострадали пять человек, двое из них дети.

Источник: Информатор

Фото: Информатор

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