В Україні триває підрахунок голосів на виборах президента. Факти ICTV оперативно публікують результати ЦВК.

31 березня о 20.00 закрилися всі виборчі дільниці, на яких українці могли проголосувати за майбутнього президента України.

На даний момент у ЦВК почала підрахунок голосів.

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Центрвиборчком оприлюднив дані щодо явки виборців на виборах президента. Середні результати 187 округів – 63,52%.

Лідером першого туру президентських виборів за результатами екзит-полу 30,6% став Володимир Зеленський. На другому місці Петро Порошенко – 17,8% голосів, а третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2%.

00.10 ЦВК опрацювала 1.29% протоколів – це 81 759 голоси.

Лідирує Володимир Зеленський з результатом 27.33% (22 348 голоси)

Петро Порошенко набирає 17.53% (14 339 голосів).

Третє місце займає Юлія Тимошенко з результатом 16.09% (13 162 голосів).







