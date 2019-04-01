У Донецькій і Луганській областях лідируючі позиції займає Юрій Бойко.
Явка на виборах президента України склала 59% у Донецькій області – 849 853 виборці. Пікова явка була у проміжку між 12.00 та 16.00.
На Донеччині працювали 12 ТВО (Територіальний виборчий округ. – Ред.). Станом на 16.00 1 квітня опрацьовано 77.53% протоколів. В 11 ТВО перемагає Юрій Бойко, лише на ТВО № 52 лідирує Петро Порошенко.
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Загалом у Донецькій області лідирує Юрій Бойко (35.76%), на другому місці Володимир Зеленський (25.48%), а на третьому – Петро Порошенко (12.47%).
Явка у Луганській області склала – 56,76%. Станом на 16.00 1 квітня опрацьовано 61.19% протоколів.
На Луганщині також лідером виборів президента України став Юрій Бойко (35.76%). Другу позицію зайняв Володимир Зеленський (25.48%), а третю – Петро Порошенко (12.47%).
На Донеччині поліції зафіксувала 7 фактів порушення виборчого процесу.
Зокрема у Краматорську в автомобілі виявили понад 560 підроблених бюлетенів з відмітками на користь одного із кандидатів. У Слов’янську за будівлею однієї з виборчих дільниць виявили сумку з грошима та документацією пов’язану із виборами. Також було зафіксовано кілька фактів незаконного використання виборчого бюлетеня.
У Сєвєродонецьку на Луганщині громадянин фотографував бюлетень у кабінці для голосування. Також там зафіксували агітаційну продукцію двох кандидатів у президенти України. У Рубіжному людей організовано привезли на виборчу дільницю.
До слова, в ЦВК вже закликали кандидатів-лідерів готуватися до другого туру виборів президента України.