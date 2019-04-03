У Харківській області однорічна дитина отруїлася водою з колодязя, її госпіталізовано.

В смт Прудянка Дергачівського району Харківської області дитина віком 1 рік і 2 місяці отруїлася нітратами, які містилися у воді з колодязя.

Її госпіталізували у важкому стані до відділення анестезіології та інтенсивної терапії.

Мати дитини знала, що вміст нітратів у воді власного колодязя перевищував норму в 1,3 рази, але давала дитині пити фасовану воду. Їжу готувала на воді з іншого колодязя, де, за словами місцевих жителів, була хороша вода.

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Дослідження, які провели фахівці обласного лабораторного центру, показали, що в цьому колодязі вміст нітратів у воді у 8,3 рази перевищує гігієнічний норматив.

Раніше Факти ICTV писали про масове отруєння дітей у дитсадку Львова.

Джерело: Харківський обласний лабораторний центр