Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуаїдо заявив, що повертається в країну та закликав жителів вийти на нові протести.

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуаїдо закликав жителів країни вийти на нові протести та додав, що повернеться, не зважаючи на можливий арешт, передає Deutshe Welle.

Проти Гуаїдо почали розслідування після того, як він оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели, а нещодавно суд заборонив йому покидати країну.

Сам Гуаїдо заявив, що спроба його арешту стане однією з останніх помилок уряду Венесуели.

Читайте: Протести на кордоні Венесуели: вантажівки з гумдопомогою спалили, є загиблі

До слова, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що з Центробанку Венесуели вивезли близько 8 тонн золота.