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Гуаїдо закликав до нових протестів у Венесуелі

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуаїдо заявив, що повертається в країну та закликав жителів вийти на нові протести.

Гуаїдо закликав до нових протестів у Венесуелі

Тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуаїдо закликав жителів країни вийти на нові протести та додав, що повернеться, не зважаючи на можливий арешт, передає Deutshe Welle.

Проти Гуаїдо почали розслідування після того, як він оголосив себе тимчасовим президентом Венесуели, а нещодавно суд заборонив йому покидати країну.

Сам Гуаїдо заявив, що спроба його арешту стане однією з останніх помилок уряду Венесуели.

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До слова, у ЗМІ з’явилася інформація про те, що з Центробанку Венесуели вивезли близько 8 тонн золота.

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