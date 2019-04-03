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Вирвав асфальт і пошкодив два авто: в Одесі прогримів вибух під машиною

У Приморському районі Одеси прогримів потужний вибух під припаркованим авто.

Вирвав асфальт і пошкодив два авто: в Одесі прогримів вибух під машиною

На Фонтанській дорозі в Приморському районі (Одеса) прогримів вибух під припаркованим авто.

За інформацією поліції, вибух не пов’язаний із застосуванням вибухових пристроїв або речовин і стався під час перевірки нової газової труби.

В результаті на дорозі утворилася величезна яма.

Два авто отримали пошкодження.

До слова, автомобіль BMW від вибуху відкинула на трамвайні рейки. В середині знаходився водій, але він не постраждав.

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Також у припаркованій поруч Toyota вибило заднє скло.

В результаті вибуху ніхто не постраждав.

На місці працює слідчо-оперативна група. Обставини і причини вибуху з’ясовуються.

Вирішується питання про внесення відомостей в ЄРДР по ч.1 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

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Вирвав асфальт і пошкодив два авто: в Одесі прогримів вибух під машиною / 4 фотографии

Нагадаємо, що 27 березня на вулиці Київській у Кропивницькому прогриміли кілька потужних вибухів на газовій заправці.

Фото: Думская

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