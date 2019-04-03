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Факти / Надзвичайні події

Одесит розпочав стрілянину, коли дізнався вартість поїздки в таксі

В Ізмаїлі Одеської області чоловік не хотів розраховуватися за послуги таксі і відкрив вогонь.

Одесит розпочав стрілянину, коли дізнався вартість поїздки в таксі

В Ізмаїлі Одеської області 33-річний чоловік виніс з будинку рушницю та декілька разів з неї вистрілив через небажання оплачувати послуги таксі.

– Після відпочинку в розважальному закладі правопорушник на таксі приїхав додому. Коли таксист озвучив вартість проїзду, пасажир відмовився платити, на його думку, занадто високу суму. У розпал конфлікту він зайшов до свого будинку, взяв рушницю та, повернувшись надвір, зробив постріл вгору, а потім у паркан, – розповіли у поліції.

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Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

За даним фактом інформація внесена до ЄРДР за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

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Одесит розпочав стрілянину, коли дізнався вартість поїздки в таксі / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Києві через суперечки щодо права власності на квартиру стався конфлікт зі стріляниною. Внаслідок чого загинув чоловік.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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